Inetust pardipojast kauniks luigeks: ebardiks tembeldatud kihnu maalammas taastab oma au 

Manilaiu saare loomaarst Anneli Ärmpalu-Idvand on 18 aastat kihnu maalamba eest võidelnud. Ta on võtnud oma südameasjaks tuua lammas, keda nii mõnigi omaaegne ametnik ja lihalambapidaja on nimetanud kängunud ebardiks, uuesti au sisse. „Kihnlased peitsid oma lammast ega julgenud temast rääkida,“ meenutab Kihnu maalambakasvatajate seltsi president Ärmpalu-Idvand.