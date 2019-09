Juhtkiri | Keskerakond hakkab jälle pudeliga maadlema 

Alkoholitarbimise piiramine on rahva tervise seisukohast tänuväärt tegevus. Oma otsuste tulemusena sai sotside juht Jevgeni Ossinovski aga näha nii suurel kiirusel ja hulgakaupa Lätisse suunduvaid ostjaid kui ka lõunanaabrite eelarvesse laekuvaid maksumiljoneid. Tallinna puhul tuleb küsida, mis ei rahulda poliitikuid praegusel juhul ja mida nad tahavad piirangutega saavutada? Kui keskerakondliku linnavõimu tegevusele midagi ette heita, siis otsuste langetamist üldsust ja kõiki poliitjõude kaasamata ilma diskussioonita. Ülekaal volikogus võimaldab sellist suhtumist vähemalt formaalselt, kuid süvendab teadlikult vastasseisu. Võimalik, et piirangujutu tegelik eesmärk on hoopis tähelepanu eemalejuhtimine läbikukkunud erakorraliselt pensionitõusult ja ähvardavalt reitingulanguselt.