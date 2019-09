Seisukoht | Pension palgast suuremaks? 

Eakas saab oma pensioni kätte nagu aamen kirikus, samal ajal, kui tööline võib haigestuda või tööst ilma jääda. Mõlemal juhul ootab teda näljapajuk. Samas on just tema see, kelle panusest koolitatakse lapsi, arendatakse teadust ja makstakse pensione. Nagu see meil ikka on olnud.

Opositsioon ilgub plaanitava seitsmeeurose erakorralise pensionitõusu üle, kuid samas ei ütle keegi, kust võiks tulla näiteks sajaeurone tõus. Ja-jah, valimisreklaamides Keskerakond ja Jüri Ratas lubasid. See lubaduse asi jääb pigem huumori valda. Ei ela me paraku ka riigis, mis on viie rikkama hulgas.

Järgmisel aastal tõusevad vanaduspensionid indekseerimise ja erakorralise pensionitõusu koosmõjul 45 euro võrra ning selleks tõstetakse pärast pensionite indekseerimist baasosa erakorraliselt 7 euro võrra.

Kui pension tõuseb seitse eurot, siis on see parem varblane pihus kui tuvi katusel. Et viimanegi patrioot Eestist ei lahkuks ja pensionärid ikka ilusti väljateenitud pensioni kätte saaksid, tuleb kiiremas korras tõsta hoopis alama otsa palkasid ja lisada sotsiaalseid garantiisid veel tööd teha jaksavatele inimestele.