KAS TÕESTI? Prantsuse vanaproua köögis rippus kuue miljoni eurone maal 

Kunstiteadlane Éric Turquin rääkis ajalehele Le Figaro, et „Kristuse kiusamine“ on Itaalia meistri Cimabue, tuntud ka kui Cenni di Pepo maal 1280. aastast. Kunstieksperdid uurisid maali igast küljest ning leidsid, et pole kahtlustki, et tegemist on ühe maaliga Cimabue sarjast, mis Jeesus Kristuse kannatusi kujutab. Arvatavasti maalis Cimabue erinevad pildikesed mõttega need üheks, Jeesuse ristilöömise lugu kujutavaks teoseks kokku panna.

Järgmisel kuul toimub oksjon, kus maal võib ekspertide hinnangul uue omaniku leida kuni kuue miljoni euro eest. Ühtki Cimabue maali pole veel varem oksjonile pandud. Niivõrd vanad teosed on kohutavalt haruldased, mis ka hinna nii kõrgeks teeb. Cimabue maalidest on teadaolevalt säilinud vähem kui 20 teost.

On ka skeptikuid, kes peavad maalile Cimabue nime ja võimsa hinnasildi külge kleepimist ennatlikuks. Cimabuel võis olla ka õpilasi või jäljendajaid. The Guardiani kultuuritoimetaja Jonathan Jones rõhutab, et ta ei väida, et teos pole ehtne, kuid autori väljakuulutamine käis kahtlaselt kiiresti.

Konkreetselt peab Jones silmas Éric Turquini, kelle jaoks on see juba teine samalaadne leid. 2014. aastal avastas Turquin ühes Toulouse'i elumaja pööningul tuhnides maali, mille väitis olevat Caravaggio töö. Mõningate kahtlejate kiuste õnnestus Turquinil maal maha müüa ning „pööningu-Caravaggiost“ tõeline meediasensatsioon teha. Nagu ka „köögi-Cimabuest“. Mõelda, vanamammil rippus pliidi kohal kuus miljonit!