Hispaania ülemkohus toetab diktaatori surnukeha välja kaevamist 

Franco järglased kaebasid valitsuse otsuse edasi riigi kõrgeimale kohtuinstitutsioonile, keeldudes sellest, et Franco surnukeha välja kaevataks või apelleerides, et juhul kui seda ikkagi teha, siis saaks perekond valida uue matmispaiga.

Hetkel puhkab diktaatori põrm Langenute Orus, kõrvuti kümnete tuhandete kodusõjas hukkunutega. Francole on Orus pühendatud hiiglaslik mausoleum. Paljud hispaanlased ei salli Madridi külje all laiutavat mausoleumi silmaotsaski, kohalikud fašistid peavad seda endile omamoodi pühapaigaks.

Ümbermatmine toimuks Mingorrubio surnuaias, kus Franco säilmed sängitatakse mulda tema naise kõrvale. Seal puhkavad mitmete Hispaania poliitikategelaste maised jäänused. Franco perekond oleks sellele eelistanud perekonna krüpti Almudena katedraalis Madridi kesklinnas. Valitsus aga leiab, et diktaatori säilmed võiksid olla kohas, kus puhkepaigast ei saaks mingisugust altarit Franco imetlejatele. (Krüpt Mingorrubios, kus puhkab Franco naine Carmen, on samas samuti üsna silmatorkav ehitis.) Katedraalis on valitsuse hinnangul küsitav ka turvalisuse tase.