Raimond Kaljulaid | Keskerakond andku pensionäridele nende hääled tagasi  

Keskerakonna peasekretär Mihhail Korb andis 2018. aasta jaanuaris intervjuu Lääne Elule. Sama ajalehe ajakirjaniku lugu tema NATO-skeptilisest seisukohast oli talle varem maksma läinud ministrikoha. Üllatavalt avameelses intervjuus pillas peasekretär, et Keskerakond kavatseb valimistel pakkuda pensionäridele 100 eurost pensionitõusu 2019. või 2020. aastal.

Korb ja Karilaid

Keskerakonna aseesimees Jaanus Karilaid kinnitas, et see on erakonna programmitoimkonnas paika pandud põhimõte. Ei rääkinud just tõtt, kui viisakalt öelda, aga see ei ole Jaanuse puhul üllatav. Tegelikult oli sel hetkel tegemist sisuliselt uitmõttega, mida oli vaid põgusalt arutatud. Erakonna juhtkonnas sai Korb nii kõvasti sõimata, et see oli isegi Savisaare volatiilse iseloomuga harjunud erakonnas märkimisväärne.

See ei tähenda, et erakorralise pensionitõusu idee iseenesest oli või on halb. Mina vastupidi arvan, et see on väga idee.

Ka mina kutsusin Keskerakonna programmitoimkonda üles läbi arvutama ja mõtlema märgatava erakorralise pensionitõusu peale. 80-90% pensionäride jaoks peamine probleem ikkagi liiga madal igakuine sissetulek. Selles veenis mind töö Põhja-Tallinna linnaosas täielikult.

Ma ei arva, et riik peaks püüdma pensionite mahajäämust elatustasemest katta kõikvõimalike teenuste ja toetustega, tasuta asjadega jne. Ma olen liberaal. Ma usun, et parem on jätta inimestele rohkem raha kätte ja las nad vaatavad ise, millele seda kulutada.

Eesti riik ei ole enam nii vaene, kui olime üheksakümnendatel aastatel või ka uue aastatuhande alguses. Ka Euroopa Komisjon on Eestile teinud märkuse, et meie pensionid on elukallidusele alla jäänud.