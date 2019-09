JÄRGMINE PEATUS | Valearvamus või mitte – on Jaapan ikka üle mõistuse kallis? 

Lauri vestab sellest, milline on jaapanlaste suhe hasartmängudega, miks kantakse alati kaasas ligi 200 eurot sularaha, mida arvatakse restoranis jootraha andmisest ja palju muud. Loomulikult ei saa üle ega ümber Jaapani toidust, mis on tõeline kulinaarne elamus ka sushit söömata!

Palju on räägitud sellest, et Jaapan on kallis riik. Aga kui kallis (või üldse mitte nii kallis?!) ta eestimaalase jaoks on?