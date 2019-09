PEADPÖÖRITAV SUMMA: Raivo Aeg ja Martin Helme said Sõnajalgadelt kahjunõude 

Aidu kahjunõue Foto: Kuvatõmmis

Sõnajalad märgivad, et kompromissi leidmisel on võimalik kahjunõuet oluliselt vähendada, kuid täielikku loobumist ei saa siiski eeldada. Ärimeeste sõnul on eesmärgiks Aidu ehituse jätkamine ja samaaegselt Tootsi tuulepargi hoonestusõiguse taotlemine, et võimaldada tuulikute tarnemahtude suurendamist rohkem kui kahekordselt. See eeldab, et rahvusvahelistele koostööpartneritele on võimalik trahvid ja viivised ära maksta ja nendega seejärel lepingumahte suurendada. Kui kõik sujub eeltoodud plaani järgi, oleks Sõnajalgade sõnul ka rohkem läbirääkimisruumi kahjunõude vähendamiseks.