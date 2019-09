Repliik Küsimus | Kas Eleringi juhil sobib töö kõrvalt kasiinoäri juhtida? Arvamustoimetus , täna, 12:08 Jaga: M

Foto: Teet Malsroos

Kas majandus- ja kommunikatsiooniministeerium kui Eleringi aktsionäri õiguste elluviija on nõus Eleringi juhi Taavi Veskimäe asumisega kasiinofirma nõukogu liikmeks? See jätab mulje, nagu oleks Eleringi juhtimine liiga väike väljakutse, et selle kõrvalt hakata korraga kahel toolil istudes ka kasiinondust edendama.