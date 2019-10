Meriinovillane Tuub on külmal ajal ideaalne kaaslane 

TUUBi on olemas erinevatest materjalidest, kuid viimase aja hitt-toode sobib just neile, kes armastavad sooja kallistust oma kehakumeruste vastas. See TUUB on tehtud peenest luksuslikust ja täiesti looduslikust meriinovillast, mis on põhjusega viimaste aastate kõige populaarsem rõivaste materjal, eriti põhjamaalaste hulgas. Meriinovilla plussiks on see, et ta reguleerib temperatuuri – temaga ei ole külm kuid samuti ei aja ta higistama. Ja kui peaksid siiski higistama, on meriino keha vastas isegi niiskena soe ja meeldiv. Meriinovillane TUUB aitab ka terviseprobleemide puhul (näiteks reuma ja radikuliit, teeb pehme pai ekseemi käes kannatajale) ning sobib hästi allergikutele.