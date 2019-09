Küsimus | Miks pidi president koristama harrastussportlaste maha loobitud prügi? 

Tanel Rungi, MTÜ Klubi Tartu Maraton: Usun, et olukorrale peaks otsa vaatama ikka teisest otsast. Nägema seda, et president Kaljulaid kui mälestusväärse Tartu rattamaratoni lõpetaja näitas pärast maratoni oma teguviisiga kaasosalejatele nii eeskuju kui ka juhtis tähelepanu asjaolule, et spordiürituste järel on tõepoolest metsades ja teepervedel palju geelipakke, joogipudeleid jms prügi. Nagu ütles president: „Anname siis kõik oma panuse, et Eesti metsaalused ja teeperved jääks puhtaks ning meie loodus kahjustamata – kasutame korduvkasutatavaid joogipudeleid, toome oma prügi metsast ära ja korjame kokku ka teiste visatud sodi.“