Küsimus | Kas uue kunstikeskuse avamine saastas keskkonda? 

Avatseremoonias kasutasime spetsiaalseid suitsupadruneid, millel on EU keskkonnasertifikaat (ISO 14001). Tegu on uue põlvkonna tootega, mis on inimestele ja loodusele ohutu. Kõik padrunid ja muud abivahendid korjati kohe peale performance’it kokku ning hoolitsesime selle eest, et midagi ei satuks merre. Avatseremoonia läbiviimist aitas korraldada elukutseline pürotehnik ja ürituseks oli saadud linnalt ka eriluba.