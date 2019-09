Õhtuleht Kirjastusega ühinevad ajakirjad Tiiu ja Eesti Ajalugu 

„Mul on väga hea meel, et jõudsime nende ajakirjade senise kirjastaja Fookus Meediaga selle nädala alguses kokkuleppele,“ sõnas AS-i Õhtuleht Kirjastus juhatuse esimees Erik Heinsaar. “Olen veendunud, et mõlemad kuukirjad rikastavad meid nii paberil kui ka veebis.“ Heinsaar kinnitas, et toimetuste vaates suuri muutusi ei plaanita ja sisusse, nagu teistegi ajakirjade puhul, ei sekkuta.

Lugejate jaoks uus väljaandja olulisi muutusi ei too – ajakirjad jätkavad samas formaadis ja lugusid kirjutavad varasemast tuttavad ajakirjanikud. Küll on tellijatel hea teada, et alates 01.12.2019 on e-arve püsimakselepingu alusel tasudes makse saajaks AS Õhtuleht Kirjastus (varem Express Post). Toiming viiakse pangas läbi automaatselt ja tellijad ei pea sellega seoses midagi tegema. Seejuures jäävad ajakirjade tellimishinnad samaks.