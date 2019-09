Riigikogu lükkas Laari pakutud Eesti Panga nõukogu kandidaadid tagasi 

ERRi uudisportaal kirjutas, et salajasel hääletusel toetas riigikogu otsuse eelnõu "Eesti Panga Nõukogu liikmete nimetamine" 18 saadikut ja vastu hääletas 74 riigikogu liiget.

Riigikogu suurim, Reformierakonna fraktsioon otsustas teisipäeval, et hääletab Laari ettepaneku vastu, kuna nad polnud rahul Laari esitaud kandidaatidega ega ka sellega, et Laar tuli nõukogu uute liikmete nimekirjaga välja mitu kuud pärast seda, kui nende volitused olid lõppenud. Ka EKRE fraktsioon otsustas nõukogu vastu hääletada, ühtlasi on EKRE ainus erakond, mille esindajat Laari kokku pandud nõukogus ei ole.