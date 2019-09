EBATAVALINE OLUKORD: vähihaige lapse tulevik sõltub ühest kohtuotsusest 

Mirjami ema kinnitusel on tüdruk pärast keemiaravi kannatanud hulga tüsistuste käes, nagu näiteks maksa abtsess, kopsukelmepõletik, sepsis ja kopsu tromboos, kahel korral on tüdrukut haaranud septiline šokk ja sellele kõigele lisaks sai Mirjam kuskilt ka kurja bakteri, mille vastu ta mitmeid antibiootikume tarbib. Mirjami ema on veendunud, et keemiaravi on Mirjamile toonud rohkem kahju kui kasu ja pakub arstide arvamuse kiuste välja üldtunnustamata meetodi, mida on soovitanud välisriigi ekspert.