USA spioonikütt võrdles Eesti saatust Tiibetiga 

Venemaa välisministeerium on juba mitu nädalat seoses Molotovi-Ribbentropi pakti 80. aastapäevaga ning 75 aasta möödumisega Punaarmee sissetungist Eestisse levitanud toimunust oma nägemust. Vene väed olevat Eesti vabastajad ja kõik muu oli paratamatu samm Hitleri-Saksamaa alistamiseks, selgitasid sealsed ametnikud. Pühapäeval tähistati Moskvas suure ilutulestikuga suisa „Tallinna vabastamist“.

Eesti diplomaadid on eelistanud venelastel pigem mitte vastata: kui igale idast tulevale provokatsioonile anda omapoolne kommentaar, teavad sealsed infosõdalased reaktsioone ette oodata ning see poleks Eesti huvides.

Lõpuks katkes aga ka eestlaste kannatus. Möödunud nädalal andis välisminister valitsuse pressikonverentsil teada, et nad kutsuvad välja Vene suursaadiku Eestis, et talle tegelikku ajalugu tutvustada, ning vastu esmaspäeva andis välisministeerium oma jälgijatele sotsiaalmeedias selgesõnaliselt teada: „Eesti Vabariik ei osalenud Teises maailmasõjas ja okupeeriti nii Natsi-Saksamaa kui ka Nõukogude Liidu poolt. Niinimetatud „vabastamine“ oli okupatsioon, mis kestis peaaegu 50 aastat.

Vene saatkond Eestis väitis Twitteris, et selline arusaam on ajaloo võltsimine, kuid Eesti kaitseks võttis teiste seas sõna ka meie tähtsaima liitlase USA kogenud spioonikütt Schindler, kes rõhutas enda kontol: „Eesti „vabastati“ Punaarmee poolt samal moel, kui Tiibet „vabastati“ Hiina rahvaarmee poolt.“ Teatavasti on Tiibet alates 1950 aastast kuulunud Hiina koosseisu.