Purjus juht üritas tema teel seisnud turvamehele kere peale anda 

Mehed maksid oma kohvijoogi eest ja väljusid teenindusjaamast. Klienditeenindaja juhtis turvatöötaja tähelepanu sellele, et mehed tulid tanklasse kaubikuga ja mõlemad on joobes. Turvamees otsustas mehi takistama minna, läks välja kaubiku juurde, ütles neile, et nad sõitma ei hakkaks ning võttis sõiduki võtme enda kätte.

„Väino oma julguse ja enesekindlusega peatas järjekordse ohtliku roolijoodiku, et Eesti oleks turvalisem. Tema otsustav tegutsemine on kindlasti eeskujuks. G4S patrullid aitavad igal aastal tabada kümneid inimesi, kes on joobeseisundis rooli istunud,“ ütles G4S Eesti valvedivisjoni direktor Villu Õun. „Meil kõigil on õigus sekkuda kui märkame, et keegi tahab pärast alkoholi tarvitamist rooli istuda.“