Juhtkiri | Hoidke alt, maksutõusud ähvardavad 

Valijat tabab see muidugi kõige ebameeldivamal moel, kui otsekui taevast sajavad teated nii terendavatest olulistest maksutõusudest kui ka uute maksude kehtestamise võimalustest. Samas polnud sellest enne valimisi enamasti juttu ja EKRE valimisprogramm nägi ette ainult rea maksualandusi. Samas oleks aus käsitleda nii lubadusi kui ka nende katteallikaid ühtse paketina. Sest ainult nii saaks valija hinnata, kas ta hääletab erakorralist pensionitõusu lubanud erakonna poolt ka olukorras, kus sellega kaasneb käibemaksu kergitamine või maamaksu kuni kuuekordne tõus.

Kui esialgu loodetud 100eurone pensionitõus on järgmiseks kevadeks sulanud seitsme euroni, kuid sellegi pisku katteks tõuseksid muud maksud või kehtestatakse koguni kinnisvara- ja automaks, siis on pensionisaaja ju ilmselge kaotaja. Enamik nimetatud makse lööks esmajoones kõige nõrgemaid. Kui maal on elu kokkukuivanud bussiliikluse tõttu autota võimatu, siis automaks sööks viimasedki elanikud maalt välja. Noored pered ei jaksa praegugi kalli pangalaenu tõttu eluaset osta. Uue maksu kehtestamine võtaks neilt aga viimasegi motivatsiooni ja viiks mõtted Eestist lahkumisele.