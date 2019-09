PÕRGULIK VAATEPILT! Indoneesia taevas värvus tulipunaseks 

BBC kirjutab, et fenomeni nimi on Rayleigh' hajumine. Seda kogeme tavaliselt näiteks selge ilmaga – selle tõttu on taevas sinine. Jambis põhjustasid fenomeni aga tulekahjud, mis piirkonnas igal aastal sel perioodil lahvatavad.

Sel septembril on tulekahjud ja neist tekkinud vine ühed viimaste aastate võimsaimad. Osaliselt on selles süüdi nii suured ettevõtted kui põllumehed, kes kasutavad kuiva ilma ära selleks, et põhimõtteliselt alepõllundusega tegeleda, põletades metsa, et hiljem toota palmiõli, tselluloosi ja muud. Ehkki see on lihtne viis maad põllumajanduse viljelemiseks tühjaks teha ning hävitada haigusi, mis võisid vilja eelnevalt kimbutada, viib põletamine aga kahjuks selleni, et tuli väljub sageli kontrolli alt, jõudes tihti ka looduskaitsealadele.