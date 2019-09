Vabaerakonna esimees | Pensionireform tuleb ära teha 

Vaadates oma pensionisamba tootlikkust, võin oma isiklikust kogemusest väita, et sellist tootlust pole mulle lubanud ükski fond. Ja ega ma ise ka sellist väljundit ei lootnud, kui kunagi selle süsteemiga liitusin. Ehk siis – olen II pensionisambasse enam-vähem aktiivselt kogunud alates 2005. aastast. Kogu selle perioodi tootlus on 3,47% (pensionikeskuses sooritatud infopäringu järgi). Terve möödunud aasta jooksul oli minu pensionifondi tootlikkus aga 0,86%. Vähe. Näiteks samal ajal teenindatud õppelaen küsib minult 5% intresse.

Samas on statistikaameti hinnangul tarbijahinnaindeks muutunud tarbija kahjuks aastatel 2018–2019 2,4%. alates 2005. aastast kuni 2018. aastani on see muutunud aga 51,0%. Jah, see on vägivaldne kõrvutamine, saan aru. Aga mingisuguse taustapildi annab juurde. See euro, mis 2005. aastal pandi pensionifondi, on teeninud selle aja jooksul häbematult vähe intresse ja hinnad on samal ajal häbematult kiiresti eest ära ratsutanud – seega on investeeritud vara väärtus kolinal kukkunud.

Liberaalid on pensionireformi vastu

Eelnev ja järgnev on minu arusaam minu enda otsitud statistika põhjal. Eks igal teisel inimesel on omad näitajad – erinevad pensionifondid ja valikud aja jooksul. Ka palk.

Aga mis peamine: hea meel on tõdeda, et on aru saadud pensionisammaste remondi vajalikkusest. Kusjuures neid tahavad remontida konservatiivsusele kalduvad poliitjõud, mitte liberaalsed ja majanduslikku vabadust pooldavad. Inimese otsustusvabadust peaksid ju pooldama niinimetatud sellised liberaalsed jõud nagu ennast ettevõtjasõbralikuna reklaaminud Reformierakond ja inimese (otsustus)ülimuslikkust pooldavad sotsiaaldemokraadid. Mingil veidral kombel on nad aga reformile vastu. Miks? Eks nad tea seda ise kõige paremini.

Kuid üha rohkem hakkab tunduma, et süsteemide paremaks muutmine ei ole Reformierakonna lipukiri, vaid selleks on saamas hangumine. Siinjuures tuleb tähelepanu pöörata faktile, et suurima sigaduse II pensionisambaga on siiani kokku keetnud just Reformierakond. See toimus 14. mail 2009. aastal. Tol päeval võeti seoses kehva majandusliku olukorraga vastu otsus muuta ajutiselt kogumispensioni korraldust ehk makseid II pensionisambasse.

Taustaks – niipalju kui ma olen majandust õppinud, on lihtsaim seletus kauplemisele, et osta tuleb võimalikult odavalt ja müüa (võimalikult) kallimalt. Ainult ja ainult siis saab kauplemisest (suurt) kasu. Pensionifondi osakute ostmise aega me üldjuhul ei saa määrata ja ega suuresti sedagi, mida täpselt see osak sisaldab. Meile antakse fondi valikul ainult üldkirjeldus. Samuti saame teada, millal raha fondi laekus. Edasine on juba fondihalduri tegutsemine. Müümise aeg on meil enam-vähem teada. See saabub siis, kui pensionile jääme ja raha fondist kulutama hakkame. Lootus on, et siis on ka meie ostetud osakud „kallid“.