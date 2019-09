FOTOD | Politsei ja vabatahtlikud jätkavad enda elule ohuks oleva Aivar Rehe otsingud 

Pikaaegne Eesti pangandustegelane Rehe lahkus esmaspäeva hommikul kella kümne ajal Pirital-Kloostrimetsas asuvast kodust ning lähedastel puudub teadmine tema praeguse asukoha kohta. Tavaliselt käib Rehe hommikuti väljas koeraga, kuid seekord oli ta üksi. Mees jättis maha ka oma mobiiltelefoni.

Põhja prefektuuri operatiivjuht Valdo Põder rääkis „Aktuaalsele kaamerale", et Rehe perelt saadud informatsiooni kohaselt on põhjust arvata, et tema elu ja tervis on seoses tema endaga vahetus ohus. Seetõttu alustati ka mehe otsinguid tavatult vara.

“Kontrollisime kogu meile teada olevat infot, sealhulgas ka Häirekeskusele edastatud vihjeid Aivari võimaliku asukoha kohta, kuid otsitavat meest enne pimeda saabumist ei leidnud,” rääkis Põder.

„Praeguseks ei ole infot, kus ta on või mis on temast saanud,“ võttis alates pärastlõunast käinud otsingud kokku Politsei- ja Piirivalveameti pressiesindaja Kristjan Lukk. Tema sõnul on tõenäoline, et otsingud mehe Pirital asuva kodu juures peagi pimeduse tõttu lõpetatakse, et neid siis hommikul taas alustada. Kokku on Rehet otsimas umbes 40 inimest, kellest veidi alla poole vabatahtlikud. Otsingutesse on kaasatud ka koerad ja droon.

Aivar Rehe Foto: Priit Simson/Ekspress Meedia

Aivar Rehe on 180 sentimeetrit pikk, tal on hallisegused lühikesed juuksed. Mehel võib seljas olla must dressipluus ning jalas mustad dressipüksid (kirjaga Collistar) ja mustad valge tallaga tossud.

Rehe oli aastatel 2006-2015 Danske panga Eesti filiaali juht. Sel ajal toimusid pangas ulatuslikud rahapesutehingud. Varemalt on Rehe töötanud Eesti Hoiupanga ja Hansapanga juhatuses ning aastatel 2004-2006 oli ta Eesti maksu- ja tolliameti peadirektor. Pärast Danskest lahkumist töötas ta Tere Piimatööstuses ja Bigbankis.