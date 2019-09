FOTOD OTSINGUTEST | Politsei ja vabatahtlikud otsivad Aivar Rehet Pirita metsast 

Teisipäeva ennelõunal on Aivar Rehe kodutänaval paar politseiametnikku ja mõni üksik ajakirjanik. Kohalikke liigub sealkandis vähe. Eriti päevasel ajal. Ida-Harju politseijaoskonna välijuht Mihkel-Jaagup Laats ütleb, et Rehe naabrid on tööinimesed ning lahkuvad kodust varavalges, mistõttu ei näinud nad ka tema liikumissuunda esmaspäeva hommikul kella 10 ajal.

Laats tunnistab, et vettpidavaid vihjeid, mis võiks aidata meest leida, seni laekunud pole. „Praegu ongi see, et kui uus vihje tuleb, siis patrull läheb kohe kontrollima,“ seletab ta.

Teisipäeval kell 13 kogunevad Rehe maja juures vabatahtlikud otsijad. „Siis saame suuremalt ja laiemalt otsida. Hetkel vaid kontrollime erinevat infot ja paneme üldist plaani paika,“ ütleb Laats.

Esmaspäeval otsiti läbi Pirital asuvat metsa, kuhu Rehe võis suunduda. Kasutati ka teenistuskoeri ning drooni. „Aga see mets on seal nii tihe, et ega droon ka kõike märka," möönab välijuht.

Pikaaegne Eesti pangandustegelane Rehe lahkus esmaspäeva hommikul kella kümne ajal Mähel asuvast kodust ning lähedastel puudub teadmine tema praeguse asukoha kohta. Tavaliselt käib Rehe hommikuti väljas koeraga, kuid seekord oli ta üksi. Mees jättis maha ka oma mobiiltelefoni.

Põhja prefektuuri operatiivjuht Valdo Põder rääkis esmaspäeval „Aktuaalsele kaamerale“, et Rehe perelt saadud informatsiooni kohaselt on põhjust arvata, et tema elu ja tervis on seoses tema endaga vahetus ohus. Seetõttu alustati ka mehe otsinguid tavatult vara.

“Kontrollisime kogu meile teada olevat infot, sealhulgas ka Häirekeskusele edastatud vihjeid Aivari võimaliku asukoha kohta, kuid otsitavat meest enne pimeda saabumist ei leidnud,” rääkis Põder.