OPOSITSIOON SEITSMEEUROSEST ERAKORRALISEST PENSIONITÕUSUST: "Eks nad on otsustanud inimesi mõnitada." 

Riigikogulane Aivar Sõerd (RE) leiab, et seitse eurot on ikka väga väike summa. "Jüri Ratas on huumorimeelega inimene. Pole teada, kas ta tõepoolest usub, et 7 euro suurune pensionitõus on erakordne saavutus, see on ju vaid kümnendik sellest mis lubati. Aga eks kolmapäeval kuuleb täpsemalt, kui ta riigieelarvet üle andes riigikogu ette oma ilukõnet lugema tuleb," lausub Sõerd.