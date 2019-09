KLIIMAVAENULIK SAMM: Saksa liidukantsler ja kaitseminister lendasid USAsse eraldi 

Suure valitsuslennukiga Airbus A340 üle ookeani lennanud Saksamaa liidukantsler Angela Merkel osaleb esmaspäeval New Yorgis ÜRO kliimatippkohtumisel ning võtab teisipäeval osa ÜRO peaassamblee istungjärgu ülddiskussiooni avamisest. Kaitseminister Annegret Kramp-Karrenbauer seevastu suundus ookeani taha Airbus A310 pardal, et kohtuda Washingtonis USA kaitseministri Mark Esperiga.

Nädalaajakirja Der Spiegel andmetel maksab valitsuslennuki üks lennutund 24 000 - 35 000 eurot. See tähendab, et lisaks tekitatud täiendavale keskkonnakahjule läheb kaitseministri lend Washingtoni ja tagasi täiendavalt maksma vähemalt 360 000 eurot ning see raha tuleb maksumaksja raskust.

Liidukantsleri ja kaitseministri kliimavaenulikule ja ka rahaliselt kallile sammule juhtis tähelepanu pühapäevaleht Bild am Sonntag. Kaitseministeeriumist vastati kriitikale, et algselt sooviski Annegret Kramp-Karrenbauer lennata USAsse koos liidukantsleriga samas lennukis. Kuna Kramp-Karrenbaueri jqa tema saatjaskonna tagasilend Saksamaale oli planeeritud juba esmaspäevale, siis pidi ta kasutama liinilennukit ning selleks olid broneeritud ka piletid. Mingil hetkel teatati aga liidukantsleri büroost, et kaitseministri kaasalend ei ole soovitav, sest tema delegatsioon ei mahu Merkeli lennukisse.

Lihtsad sakslased valitsuse käitumist ei mõista. Kui liidukantslerile ja kaitseministrile ja neid saatvatele delegatsioonidele ühes lennukis tõesti kohti nappis, siis saanuks ilmselt hea tahtmise korral delegatsioone pisut vähendada või oleks mõned delegatsiooniliikmed lennanud ookeani taha liinilennukis.