Ene Pajula | Sookvoodid polegi võib-olla nii halb mõte, arvab mammi 

Alles hiljaaegu kuulas ta ühe parimas eas daami kurtmist, et kui ta midagi kahetseb, siis seda, et ta on naine. Et naistel on ikka palju raskem elu kui meestel. Nojah, mõtles mammi, esiteks tema küll ei mäleta, et tal oleks olnud mingeid probleeme oma sooga. Ja teiseks – miks peaks ta raiskama oma energiat kahetsemaks midagi, mida muuta ei saa?

Võib-olla on tal vedanud ja ta pole ühegi mehega kunagi vahetult konkureerima pidanud. Või pole ta seda tähele pannud. Eks elus on ikka tõuse ja mõõnu, alati ei saa, mida tahad. Aga vahel saad midagi, mis on palju parem, kui see, millest unistasid. Ja sel pole mammi meelest küll mingit pistmist tema naiseks olemisega. Aga nüüd ajasid naised küll tal kopsu üle maksa!

Naine tagalas

Mammi on nimelt seotud ühe naisühendusega, kes annab igal aastal välja ühte väikest ametialast auhinda. Mõningase kaalumise järel jäi pinnale kaks nominenti: keskealine naine ja noor nägus meesterahvas. Mammi meelest polnud nad lihtsalt võrdsed kandidaadid, vaid naine oli ka objektiivselt parem. Kasvõi juba sellegi pärast, et mehel oli abiks terve meeskond (et mitte öelda naiskond, sest taustajõud olid naised), naine toimetas oma töös täiesti üksi. Mis muide ongi tavaline praktika – nagu me ei teaks, et iga eduka mehe selja taga seisab toetav naine.

Aga kui tegu on sellise valikuga: noor särava välimusega mees versus keskealine naine, siis milline naine hääletaks naise poolt? Muidugi hääletati, ja väga ülekaalukalt, mehe poolt. Ja oleks see siis esimest korda juhtunud, või olgu, teist korda? Aga neljandat korda järjest! Ja siis halavad naised, et kui raske on olla naine! Et selleks, et silma paista, pead olema mehest vähemalt peajagu parem. Tõsi, ajaloo kestel ongi nii olnud. Selle tunnistuseks on ETV näidanud järjest mitmeid filme: Geenius Picasso, Geenius Einstein, Abikaasa…

Jah, naisi pole kaua aega lastud tegema paljusid asju, mis justkui oleksid meeste sünniõigus. Naised on pidanud kõvasti võitlema õiguste eest, mis meestele on alati olnud enesest mõistetavad – nagu näiteks õigus käia koolis. Sajandeid arvati, et kui tüdruk oskab lugeda ja kümne piires arvutada, siis aitab talle küll? Millist hinda pidid nad maksma selle eest, et jalga ülikooli ukse vahele saada? Valimisõigusest ja oma vara käsutamise õigusest rääkimata. Seda hoiakut pidasid õigeks (tõenäoliselt peavad praegugi) väga paljud naised. Mammi mäletab, et luges kunagi Albert Schweitzeri abikaasa Helene mälestusi, kes oli vägagi seda meelt, et naise ülesanne ja ülim õnn on kindlustada oma mehe tagalat ehk siis täpsemalt – seista oma mehe selja taga ja ulatada talle relvi kätte.

Mammi pole feminist