Galeriid SEPTEMBER PILDIS | Erik Orgu vohmis kringlit, lahutavatest Repinskitest said taas pinginaabrid Toimetas Geidi Raud , täna, 10:00 Jaga: M

GALERII

Tšellist Silvia Ilvese poeg Tristan alustas õpinguid Vanalinna hariduskolleegiumis. Foto: Martin Ahven

Kõik on uus septembrikuus! Või kas on? Lahku läinud Repinskid jätkavad riigikogu uuel hooajal pinginaabritena, uus sats esimese klassi lapsi suundub kooli ja toitumisnõustaja Erik Orgu patustab kringliga. Vaata galeriist, mida Õhtuleht kirjastuse fotograafid see kuu veel jäädvustada said.