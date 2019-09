ÕL VIDEO | MIDA ETTE VÕTTA? Ekspert: hämmastavalt paljud kutseõppurid katkestavad koolitee 

„Kindlasti on nii tänastel noortel kui ka aastal 2035 tööjõuturule sisenevatel noortel digioskusi vaja ja märksa rohkemgi, kui me oskame täna ette kujutada,“ kinnitab haridus-ja teadusministeeriumi asekantsler Robert Lippin.

Riigikantselei nõuniku Heleri Reinsalu sõnul on paljud tööandjad algatanud erinevaid programme, mis tõmbaksid noori IT-sektori poole. „Küll aga on oluliseks probleemkohaks, mis vajaks täiendavat tegutsemist, koolikatkestajate hulk. Näiteks kutsehariduses katkestab õpinguid iga viies õpilane,“ tõdeb Reinsalu.

Reinsalu sõnul on tööturul oluliseks teemaks inimeste oskused. „Kui praegu on kolmandik meie täiskasvanud elanikkonnast ilma erialase hariduseta ehk neil on üldteadmised, siis see on murekoht, mis vajaks suuremat fookust – kuidas nende inimeste teadmist tõsta, nende oskusi arendada,“ räägib Reinsalu.