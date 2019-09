Teadlased hakkavad Antarktikas puurima 1,5 miljonit aastat tagasi tekkinud jääd 

Esmaspäeval avalikustasid Austraalia Antarktika osakonna (AAD) teadlased puurimisseadme, mis peab kõigi ootuste kohaselt läbima kolm kilomeetrit jäise maailmajao pinnast, teatab The Guardian. „See, mida me järgmise paari aasta jooksul ette võtame, on lahendada üht viimast suurt probleemi kliimateaduses,“ selgitas uuringu tagamaid glatsioloog Tas van Ommen. Teadlaste sõnul on jää, mida puurima hakatakse 1,5 miljonit aastat vana.