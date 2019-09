TULEBKI ERAKORRALINE PENSIONITÕUS! Aga ainult seitse eurot...

Rahandusministeeriumi suvine majandusprognoos näitas, et Eesti majandus kasvab aeglaselt. See on hea uudis muu hulgas ka pensionäridele. Kuna palgad on tõusnud ja maksulaekumine on hea, tõuseb pension, mis on Eestis indekseeritud. Rahandusministeeriumi fiskaalpoliitika analüütik Margus Tähe ütles septembri alguses, kui tutvustati suvist majandusprognoosi, et järgmisel kevadel tõuseb pension 8% võrra.