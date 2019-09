GALERII | Elu Sõna liikumise ühest juhtfiguurist Rein Metsast ilmus elulooraamat 

Juhtumile lisas erilisust asjaolu, et KGB oli andnud perele kõigest neli ööpäeva aega riigist lahkumiseks. Viimane päev lahkumiseks oli 20. veebruar. Kuhu lahkuda, kui riigipiirid on täielikult suletud ja ükskõik millisesse riiki sõiduks on vaja mitu kuud taotleda viisat?

Rein Mets: “Mida me seal autos mõtlesime ja rääkisime? Hästi ei mäleta. No mida võivad mõelda kaks kodust ja kodumaalt, ehkki okupeeritud kodumaalt pagendatud noort inimest, kellel on viis last? Küllap me mõtlesime sellest, mis meist saab.”