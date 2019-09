ÕNNETU JUHTUM: poeg tappis metsseajahi käigus kogemata oma isa 

Itaallastest isa ja poeg jahtisid pühapäeval Postiglione linna lähedal asuvas tihedas võsastikus metssigu, kuni juhtus traagiline õnnetus. 34aastane poeg avas jahipüssist tule, kui nägi puude vahel midagi liikumas ning kuulis lehtede krabinat. Selgus, et mees oli tulistanud metssea asemel hoopis oma isa ning tabanud teda alakõhtu.

Endine Itaalia kultuuri- ja turismiminister Michela Vittoria Brambilla nimetas juhtunud kahetsusväärseks ning avaldas hukkunud lähedastele kaastunnet. Siiski tõdes ta pahaselt, et Itaalia on muutumas „Metsikuks Lääneks“ ning sellised jahiõnnetused on „tõsine üleriigiline probleem“.