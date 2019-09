VÄHEMALT SEITSE HUKKUNUT: Nairobis varises kokku koolimaja, rusude all on veel kümneid lapsi 

Puidust koolimaja varises kokku esmaspäeval kohaliku aja järgi veidi pärast kella seitset – vaid minutid hiljem, kui koolipäev algas. Kümnetel lastel õnnestus pääseda, ent sama palju õpilasi on veel rusude all. Kinnitatud on seitsme õpilase surm. Keenia Punane Rist toimetas vigastatud õpilased Nairobis asuvasse haiglasse.