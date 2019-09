Maailma vanim reisikorraldaja Thomas Cook kuulutas välja pankroti 

BBC kirjutas, et ettevõtte pankrot mõjutab üle 150 000 briti turisti koju pääsemist. 178aastase ettevõtte tegevjuht Peter Frankhauseri sõnul oli firma sulgemine äärmiselt kahetsusväärne ja mees vabandas reisifirma miljonite reisijate ja tuhandete töötajate ees.

Thoms Cook'i sulgemine seab küsimärgi alla 22 000 töökohta üle maailma, millest 9000 on Ühendkuningriigis.

Briti minister Grant Shapps kommenteeris, et pankrotiuudis oli väga kurb nii töötajatele kui ka reisijatele. Lisaks palus ta pankroti välja kuulutamise ajal välismaal olevatel brittidel mõistvaks jääda, kuna kõigi nende koju toimetamine on massiivne töö. Ministri sõnul on valitsus ja Briti tsiviillennundusamet hankinud selleks hulgaliselt lennukeid, mis elanikud tasuta koju tooks.