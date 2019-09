Ain Valdmann vaidlustas politseitrahvi  

Eesti Ekspressi artikkel Tallinna kommunaalametnike rahaliigutamisest viis selleni, et neid uurima hakanud keskkriminaalpolitsei koostas kommunaalameti juhatajale Ain Valdmannile väärteootsuse ja trahvi, kirjutas Eesti Ekspress veebruaris. Väidetavalt ostis kommunaalamet 2017. aastal üle 10 000 euro eest teenuseid MTÜ-lt Eesti Kommunaalmajanduse Ühing. MTÜ asutaja ning juhatuse liige on Valdmann.

Korruptsioonivastase seaduse järgi ei tohi ametiisik otsustada, kas jagada raha või osta teenuseid-kaupu ettevõttelt, millega ta ise seotud on. Trahvi suurust pole politsei avaldanud. Seaduse järgi saab ametiisikule toimingupiirangu rikkumise eest määrata kuni 800 euro suuruse trahvi.

Harju maakohus tühistas osaliselt politsei otsuse ja lõpetas väärteomenetluse teatud rikkumiste puhul, mida Valdmannile ette heideti. Kohus tühistas politsei otsuse osaliselt ka määratud karistuse kohta ning tegi uue otsuse, millega karistas Ain Valdmanni korruptsioonivastase seaduse paragrahvi alusel, mis käsitleb toimingupiirangu rikkumist perioodil 07.05.2013–02.05.2018 toimepandud väärteo eest rahatrahviga 100 trahviühiku ulatuses, s.o summas 400 eurot. Muus jättis kohus politsei otsuse muutmata.

Läinud nädalal ei võtnud riigikohus Valdmanni kaebust arutusele. Seega on Harju maakohtu otsus jõustunud.