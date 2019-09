Eesti uudised Õnnetu perenaine: 100 eurot maksvast voodipesust jäid alles vaid ribad! Ohtuleht.ee , täna, 10:36 Jaga: M

Koer mõnusalt puhkamas. Foto: PantherMedia/Scanpix

„Lubasin endale luksust ja ostsin korra elus eriti hinnalise voodipesu. Tean küll, et ega see tuntud nimi siis nüüd niivõrd paremat und ei paku, aga korra võib ikka ju katsetada. Võin juba ette ära öelda, et keskmises hinnaklassis pesust tõenäoliselt ikkagi ihu vastas mõnusam, aga niivõrd suurt hinnavahet ta nüüd kah väärt pole. Aga see selleks. Jama hoopis selles, et loogiliselt võttes eeldad, et kallim pesu paneb ka kasutamisele ja pesule paremini vastu,“ kirjutab 37aastane Aili.