Pluss, miinus ja ennustus | Maadlejad päästsid suveolümpiaalade aasta, kas Kirt võidab medali? 

Võrkpallikoondise Euroopa meistrivõistlused läksid untsu. Viis kaotust viiest mängust tähendas 24. ehk finaalturniiri viimast kohta. Säärane tulemus üllatas isegi paadunud pessimiste. Jah, oli ka objektiivseid põhjuseid nagu Renee Teppani ja Robert Tähe tervis, aga koondislaste sõnadest jäi kajama, et eelkõige kaotati turniir peas. Näiteks kapten Kert Toobal ütles, et kui asjad hakkasid allamäge minema, ei suutnud eestlased säilitada rahu ega kannatlikkust. Kahju. Eriti seepärast, et nüüdseks endine peatreener Gheorghe Cretu väärinuks paremat lahkumiskingitust.

Võrkpallikoondislaste näod oli Hollandis enamasti nõutud. Foto: CEV

60% on võimalus, et odaviskaja Magnus Kirt võidab reedel Dohas algaval MMil medali. Senist hooaja käiku vaadates võiks Kirti pidada isegi suurfavoriidiks, kuid odavise on ettearvamatu ala, kus asjade kokkulangemisel võib ette tulla suurüllatusi. Mäletame, et näiteks 2015. aasta Pekingi MMil saatis keenialane Julius Yego oda 92.72 meetri kaugusele ja noppis kulla, hõbe läks egiptlasele Ihad El-Sayedile. Kirdil on terve hulk ohtlikke konkurente, kuid senise hooaja jooksul on tõrvalane püsinud ülivõimsas hoos. Kevadisel avavõistlusel viskas ta 89.33, viimati mõõdeti Minskis tema odakaare piukkuseks 88.91. Ebaõnnestunud võistlusi on tänavu olnud vaid üks ning kindlasti oleks Dohas medalita jäämine Kirdile suur pettumus.