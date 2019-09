Pääses haua veerelt: eluohtlik 36 tundi kestnud erektsioon  

Nimelt oli ta neli aastat tagasi mäesuusatades oma jalga vigastanud ja talle kirjutati välja tõeline kompott erinevaid valuvaigisteid, mida ta kohusetruult ahmis, sattudes neist lõpuks sõltuvusse. Rossiter oli nüüd arstide abiga sõltuvusest lahti saamas ja sõitis Prantsusmaale suuresti just selleks, et teine ümbruskond tervenemisele kaasa aitaks.

Paraku ei läinud kõik sugugi nii, nagu ta lootis. „Mul tekkis täiesti ootamatult, lausa mittemillestki järsku erektsioon,“ meenutab Rossiter Nice'is juhtunut. „Tegin, mis suutsin, aga see ei kadunud. Ma ei saanud enam kõndidagi, sest erektsioon oli tavalisest hullem ja peenis lausa tõmbles kogu aeg – kõik oli igale möödakäijale selgelt näha. Kõige piinlikum oli see, et pidin Jennyle selgitama, mis juhtus. Ta jäi lõpuks uskuma, et tegu on tõesti ei millestki tekkinud erektsiooniga ja ma ei ole seksuaalselt erutatud.“

Rossiteri sõnul oli kõige hullem see, et kõik see oli kohutavalt valus. Valu kahekordistus, kui peenis rõivastega kokku puutus.

„Kui erektsioon oli juba üle 19 tunni kestnud, läksin sõbraga tervisekeskusesse. Arstid arvasid, et ju on erektsioon miskitpidi seotud minu sõltuvusega valuvaigisteist. Veri tungib peenisesse ega nõustu enam lahkuma. Mulle tehti mulle mitmesuguseid süste, aga neist polnud vähimatki kasu. Lõpuks viis kiirabi mind haiglasse, kus öeldi, et mu elu on ohus mind võib päästa vaid operatsioon. See läks õnnelikult. Arstid tegid peenise juurele pisikese ava ja lasid vere välja,“ kirjeldab Rossiter.

Ta oli siiski hirmul, et kas ta saab enam tulevikus üldse erektsiooni – ja kui see tekitab jälle tundideks meeletut valu.