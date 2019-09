Novitšoki ohver nõuab Venemaalt miljonit 

„Kogu mu elu on rikutud. Ma tahan õiglust,“ ütles Rowley. Tema advokaat Patrick Maguire kinnitas, et kaitsealune kannatab siiani tõsiste haigushoogude käes.„Kõige hullem on see, et rünnaku puhul on palju küsimusi, mis pole veel vastust saanud. Charlie loodab, et Londoni kohtus algav protsess annab neile vastuse.“