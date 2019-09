Taavi Libe | Ma olen isekas mölakas 

Või võtame näiteks asjad. Et mis asjad? Igasugused asjad! Mulle on tuttav lapselik elevustunne mingi suvalise vidina ostmisel. Sel hetkel, kui see on koju tassitud ning esmatutvus tehtud, hakkab huvi selle vastu valguskiirusel kahanema. Kümmekond aastat tagasi suutsin sellised emotsiooniostud endast täielikult välja juurida. Samas on minu tuttavate seas hulgaliselt tegelasi, kes saabuvad kaubandusvõrkudest koju esemetega, mille peale ei ole tõesti muud teha kui kukalt kratsida.

Vähe sellest! Emakese Maa suhtes kriminaalselt iganenud etikett näeb ette nende mõttetute asjade kinkimist. Solvasin ühel kodus peetud istumisel toredat inimest, kes oli heast südamest tänutäheks kutse eest kaasa tassinud suure vaasi. Ma ei osanud selle pudupoest hangitud keraamilise saavutuse puhul muud teha, kui suud maigutada. Tegelikult on päris õudne, kui palju ressurssi kasutatakse sellekt, et toota mõttetut träni, mida ostetakse ainult selleks, et kellelegi edasi kinkida. Aga elementaarsete viisakusreeglitega on meile ajukurdude vahele taotud see, et kui me kalleid inimesi ressursse raiskavate nipsasjadega koormame, oleme viisakamad kui siis, kui läheksime külla kahe tühja käega.