Juhtkiri | Kas keelenõuded on ranged või on kontroll leebe? 

Tegu on vana probleemiga. Nii nagu suured kaubandusketid on oma töötajate kehva riigikeele oskust välja vabandanud tööjõupuudusega – parema keeleoskusega inimesed on juba mujal rakendust leidnud –, on praegugi põhjust tõdeda, et arenevatele ettevõtetele ei pruugi piisata üksnes kohalikust tööjõust. Küll aga on märgata põhimõttelist muutust suhtumises: kui kaubandusettevõtted jt on keeleinspektsiooni pihtide vahele sattudes lubanud, et töötajate riigikeele oskuse parandamiseks käib järjepidev töö, siis moodsad teenusevahendusplatvormid peavad töötajaskonna (kes on seda vaid kaudses tähenduses) mitmekesisust tugevuseks. Äpitaksojuhtide keeleoskuse eest vastutavat aga hoopis Tallinna munitsipaalpolitsei, kes ei tohiks puuduliku keeleoskusega sohvrile teenindajakaarti väljastada.