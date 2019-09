Öökülm ja lumekruubid: vaata, milline on ilm järgmisel nädalal! 

Ööl vastu esmaspäeva langeb õhutemperatuur -1 kuni 4 kraadini, vahendab ilmateenistus.ee. Päeval vaheldub päikesepaiste pilverünkadega. On mõne üksiku vihmahoo võimalus. Puhub mõõdukas põhjakaare tuul. Õhutemperatuur on 7 kuni 11 kraadi.



Teisipäev möödub suurema sajuta, vaid üksikutes kohtades tuleb hoogvihma, Kirde-Eestis võib sekka ka lumekruupe pudeneda. Puhub nõrk põhjakaare tuul. Õhutemperatuur on öösel -1 kuni +5. Päeval 7 kuni 11.



Kolmapäeval on ilm valdavalt kuiv, üksnes põhjarannikul võivad välja areneda mõned hoogsajupilved. Tuul on nõrk ja puhub enamasti põhjakaarest. Õhutemperatuur öösel -1 kuni +4. Päeval on sooja 6 kuni 10 kraadi.



Neljapäeval võib kohati hoovihma sadada, tuul pöördub läänekaarde ja tugevneb veidi. Õhutemperatuur on öösel -2 kuni +4. Päeval 6 kuni 10 kraadi.



Reede sajab kohati hoovihma. Läänekaare tuultega kandub Eestisse veidi soojem õhumass. Õhutemperatuur on öösel 3 kuni 8, päeval 9 kuni 12 kraadi.