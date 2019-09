KURIOOSNE! Jaapani uueks hitt-tooteks on pepumalbe tualettpaber 

Senise tempoka masstootmise asemel valmib uudne tualettpaber paberimassi õrnal töötlemisel täpselt parajaks timmitud temperatuuril veega. „See on nagu pannkookide praadimine. Kui praed kooke liiga kõrge temperatuuriga, siis on nad kõrbenud ja kõvad, kui aga timmid temperatuuri parajaks, tulevad mahedad ja õhulised pannnkoogid– nii on ka tualettpaberiga,“ selgitas vabrikandi abikaasa Masayo Morisawa.

Uus kolmekihiline vetsupaber on nii habras, et seda tuleb käsitsi rullida. Kuna nõudlus pepumalbe tualettpaberi järele on ülisuur ja väikese tehase tootmisvõimsus sellele vastu ei pea, siis on vabrikant rullimisele appi kaasanud kohalikud elanikud, kes oma kodudes käsitsi tualettpaberit rullivad.