Maailmakoristuspäev Snelli pargis 

Täna on Maailmakoristuspäev. Vabatahtlikele täiskasvanutele lisaks osaleb koristuspäeval 195 Eesti kooli ja 26 lasteaeda. Võimas!

Selle aasta maailmakoristuspäev keskendubki just olmeprügile. „Tunne on väga hea, sai midagi ära tehtud! Uskumatu, kui palju vedeleb tänaval prahti, mida esmapilgul tähelegi ei pane!“ rääkis ta.

Kooli huvijuht Margot Mängeli sõnul oli prügi oodatust rohkem. „Peame nüüd välja mõtlema, mida sellega ette võtta, sest spetsiaalselt tänase tarbeks me eraldi prügivedu ei tellinud. Ja kogu aeg tuuakse seda järjest juurde!“ oli ta ühtaegu nii rõõmus kui tõsine. Mängel osutas kooli välisukse juures seisvale lauale, millelt iga koristusretkele suunduja sai võtta paari kummikindaid ja väikse kilekoti. „Koristame kõik ära, aga on üks reegel – süstlaid me üles ei korja. Meil lihtsalt puuduvad õiged vahendid süstalde ohutuks käitlemiseks.“