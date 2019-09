Keskerakond tegi juhatuses muudatusi 

„Mul on hea meel, et Keskerakond on valitsuses pööranud suurt tähelepanu piirkondadele ka väljaspool Harjumaad ning seda suunda tuleb kindlasti jätkata. Mul on hea meel, et saan oma panuse anda selleks ka erakonna juhatuses,“ ütles Ott.



Tallinna abilinnapea Eha Võrk tänas volikogu liikmeid usalduse eest ning sõnas, et tema eesmärk juhatuses on seista selle eest, et poliitikas kuulataks naisi

rohkem.