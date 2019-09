Ratas eelarvest: eesmärk on siseturvalisusesse, haridusse ja meditsiini enam panustada 

Ratas kinnitas erakonnakaaslastele, et uue nädala teisipäeval on Vabariigi Valitsusel plaanis riigieelarve eelnõu heaks kiita. Avalikuks saab eelnõu kolmapäeval.

„Nagu ka meediast pikkade nädalate ja kuude jooksul kuulda on olnud, pole olukord eelarve kokkupanemiseks olnud kerge. Rahandusministeeriumi suvine majandusprognoos seadis valitsuse ette keerulise ülesande. Headest

majandusnäitajatest hoolimata tuli leida kohti, kust kokku hoida ning vajalikke tegevusi, mida edasi lükata,“ tõdes peaminister.



Siiski rõhutas Ratas, et eesmärgiks seati, et ei peaks piirama siseturvalisust, haridust, meditsiini ega muid riigi ja meie inimeste jaoks olulisi valdkondi, vaid et sinna peab hoopis enam panustama.