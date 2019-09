Vandaalid lõhkusid mõisa kasvuhoonet 

Mälestistel toime pandud vandalismiakti fikseerisid muinsuskaitseametnikud septembris. Järvamaal asuva Roosna-Alliku mõisa kasvuhoone varemetel on lõhutud müürikatted. Katusekivid on paigast nihkunud, osa on alla kukkunud ja osa on jäänud katkiselt müüri peale, teatas muinsuskaitseamet. Müürist on välja kangutatud paekive, mis on laiali loobitud. Müürikatete taastamise maksumus jääb suure tõenäosusega alla 4000 euro, kuid võttes arvesse, et tegemist on kultuurimälestisega ning lõhkumisega tekitatud kahjustused seavad ohtu mälestise säilimise, on tegemist olulise kahjuga.