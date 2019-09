Kartulivõtt nõukogude ajal: koolilaste orjatöö või meeleolukas seltsielu 

***

Kõige värskemad Õhtulehe uudised otse sinu postkasti „Sel mälestusväärsel hommikul, kui olime keemia osakonna värskete tudengitega istunud kolhoosi bussi, et sõita kuuks ajaks kartuleid võtma, hüppas bussi TRÜ ELKNÜ sekretär ja ütles, et vajab kümmet üliõpilast hoopis teisele tööle. Ülikiiresti leidus kümme vabatahtlikku, kelle hulka sattus kirju seltskond (parimad meist on jõudnud rektoritoolini, suurfirma siseringi, USA teadusfirma juhiks). Meie tööpõld oli Põlva veepuhastusjaam, kus suvel tööd teinud EÜE rühmal jäid mingid tööd lõpetamata. Meile anti mõnus elamine Partsi mõisas Soome saunaga ja avati krediit Põlva toidupoes. Olime kõik entusiasmi täis. Aga kui me järgmisel hommikul objektile sõitsime, siis meistril meile tööd anda polnud. Istusime soojakus ja mängisime tikutopsi atškood.

Kui tööl ei läinud hästi ja me kõik tundsime ennast tööpõlguritena, siis vaba aega veetsime väga toredalt. Põlva pood müüs meile lisaks toidukaupadele ka õlut. Soome saun mõisas läks kiirelt soojaks (muideks kuni 150 kraadini). Sauna ja õlle juurde käisid seltskonnamängud, nagu näiteks tipi-täpi mäng, mida praegu soliidses eas on häbi kirjeldadagi. September Põlvamaal lendas kiiresti, meist kõigist said ülikooliaastateks üsna head sõbrad.“ Margus (55)

***

Päris täiskasvanud šeffide elu oli aga sootuks meeleolukas. Följetoni vormis on seda kirjeldanud Harri Lehiste oma kodanik Männikese lugudes, kus Luusiku katsebaasi saadetud „väga autoriteetse asutuse väga soliidsed seltsimehed“ laulsid juba bussis täiel häälel või magasid tagapingil, panid lõkkes sakummiks kartuleid küpsetades põhukuhjad põlema ning õhtul koju sõites vinnasid bussi ka kotid väärtusliku seemnekartuli ning katsebaasi kahe noore tõujääraga. Päris elu nii raju muidugi ei olnud, kuid meeldejääv siiski.

***

„Et siis jälle kohutav nõukaelu: intelligentsi sunniti pori sees müttama ja matsidega läbi käima. Ei meenuta ma midagi. Ei meenuta spetsiaalselt meie tarvis tapetud sigadest ja elu priskematest karbonaadidest, lihast paksust tasuta supist; metsast mätta alt leitud kolmest pudelist, et võisime suisa Belõi Aistiga kompressi teha; ilust, mis päiksepaistelistel päevadel põllul su ümber oli, Lõuna-Eesti rikkalikest seenemetsadest; kontserdist, mille ühes kultuurimajas korraldasime; ühe üsnagi kuulsa paari suhte algusest, kui tüdruk vaatas mitmejätkulist suurt kartulit ja ohkas: „See on täpselt… nägu.“ Me vaesed nõukaaegsed oleme ju lapsepõlveta, nooruseta, õnneta ja armastuseta pidanud läbi ajama...“ Reet (69)