Salapärast Area 51 tuli „vallutama“ kardetust palju vähem rahvast 

„Päästke E.T. valitsuse käest“ Foto: Reuters/Scanpix

Nii Robertsi kui USA õhujõudude jaoks oli asi õige ruttu naljast kaugel (sellest võid vähemalt lugeda SIIT). On inimesi, kes ei saanud aru, et üritus oli nali – või said, aga lootsid, et see toimub ikka. Eriti mures olid kohalikud politseinikud ja väikelinnade elanikud, sest Area 51 lähedal toimuvad reedel kaks spontaanset festivali, Alienstock (nagu Woodstock) ja Storm Area 51 Basecamp (Area 51 tormijooksu treeninglaager ingl. k.). Tillukeses Racheli kõrbelinnas on elanikke 54, vähem kui Alienstockil esinejaid. Esialgseil andmeil arvasid korrakaitsjad, et kohale tuleb vähemalt 5000 inimest, võib-olla isegi kuni 50 000. Sellist hulka poleks kohalik politsei suutnud enam lollusi või endile-üksteisele viga tegemast suutnud hoida.