Juhtkiri | Jala või autoga 

Küsimus, kas järjest laiemad sõiduteed hoiavad Tallinnas ära ummikute tekke või peibutab autoga sõitma järjest uusi linlasi on maailmavaateline. Kuid ühistranspordi, jalgratta või jalakäimise kasuks ei pane otsustama mitte pelgalt propaganda, vaid nii meelitamine kui samaaegne surve osutamine. Tänavate laiendamisega saadab linn signaali, et tulge kõik autoga sõitma, ka need, kes seda seni veel teinud pole. Aga kui tänavad uute autode lisandumisega järjekordselt ummistuvad, kas hakkame siis tänavaid veelgi laiendama?