Eesti väikesaared hädas: kariloomi ei saa vedada mandrile 

„Transpordivajadus on äärmiselt tõsine,“ kirjutab Eesti saarte kogu peaministrile. „Loomi on liiga palju hooldatavate karja- ja heinamaade jaoks ning kontrollimatult kasvav kari ei ole jätkusuutlik mudel loomakasvatuses.“

Sellisele järeldusele jõuti 26. augustil, kui kogu kogunes Manijal ümarlauale, et arutada Eesti saarte loodushoidu ja loomapidamise korraldust. „Arutelude käigus selgus, et kolmel Eesti põhjaosa saarel on karjad kasvanud puuduliku logistika läbi sedavõrd suureks, et on tekkinud karjuv vajadus suuremahulisi veoseid vedava merealuse järele,“ leidsid saare inimesed.